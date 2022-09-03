«الإحصاء»: زيادة 88 ألف نسمة في عدد سكان مصر خلال 18 يوما

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد سكان مصر إلى 103 ملايين و863 ألفا و267 نسمة، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، حيث زاد عدد السكان حوالي 87 ألفا و939 نسمة خلال 18 يوما، بعد أن كانت الساعة السكانية قد سجلت إجمالي عدد سكان مصر في 16 أغسطس الماضي نحو 103 ملايين و775 ألفًا و328 نسمة.

تربع العاصمة على قائمة الأعلى في عدد السكان

وكشفت الساعة عن استمرار تربع العاصمة محافظة القاهرة على قائمة المحافظات الأعلى في معدلات الزيادة السكانية، إذ سجلت الساعة السكانية بلوغ عدد سكان القاهرة نحو 10 ملايين و163 ألفا و75 نسمة، ثم حل في المركز الثاني من حيث عدد السكان محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و408 آلاف و528 نسمة، ثم محافظة الشرقية في المركز الثالث وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و821 ألفًا و695 نسمة.

جنوب سيناء الأقل في معدلات الزيادة السكانية

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، إحصاءات عدد سكان مصر في بعض محافظات الجمهورية، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 كما يلي:

4 - عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و988 ألفًا و930 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة بنحو 6 ملايين و800 ألف.

6-عدد سكان محافظة المنيا بنحو 6 ملايين و218 ألفًا و440 نسمة.

7-عدد سكان محافظة القليوبية بنحو 6 ملايين و75 ألفًا و261 نسمة.

8-عدد سكان محافظة الإسكندرية، بنحو 5 ملايين و491 ألفًا و584 نسمة.

9-عدد سكان سوهاج، بنحو 5 ملايين و609 آلاف و864 نسمة.

10-عدد سكان محافظة الغربية بنحو 5 ملايين و387 ألفًا و438 نسمة.

11-عدد سكان محافظة أسيوط 4 ملايين و974 ألفًا و419 نسمة.

12- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و686 ألفًا و697 نسمة.

13- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و32 ألفًا و885 نسمة.

14- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و670 ألفًا و143 نسمة.

15-عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و571 ألفًا و703 نسمات.

16-عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و543 ألفًا و878 نسمة.

17-عدد سكان محافظة أسوان مليون و633 ألفًا و937 نسمة.

18-عدد سكان محافظة دمياط مليون و603 آلاف و604 نسمات.

19- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و437 ألفًا و190 نسمة.

20-عدد سكان محافظة الأقصر مليون و383 ألفًا و721.

21-عدد سكان محافظة بورسعيد 787 ألفًا و353 نسمة.

22-عدد سكان محافظة السويس 784 ألفًا و784 نسمة.

23- عدد سكان محافظة مطروح 531 ألفًا و532 نسمة.

24- عدد سكان محافظة شمال سيناء 450 ألفًا و528 نسمة.

25- عدد سكان محافظة البحر الأحمر 398 الفًا و47 نسمة.

26-عدد سكان محافظة الوادي الجديد 263 ألفًا و483 نسمة.

27- عدد سكان محافظة جنوب سيناء 113 ألفًا و615 نسمة.