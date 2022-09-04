ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مزرعة بشبين القناطر.. خسائر أولية 500 ألف جنيه

أمرت جهات التحقيق بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص ومعاينة حريق مخزن مزرعة، أسفر عن خسائر أولية تصل إلى 500 ألف جنيه، وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر وبيان سبب الحريق وملابساته.

معاينة حريق مزرعة شبين القناطر

وكشفت المعاينة الأولية لأجهزة التحقيق، أن المزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وأن الحريق التهم 2500 «بالة دريس» و250 «حمل تبن»، وأتلف أكثر من 300 «سيلاج» بمخزن الأعلاف والأسمدة بالمزرعة، وذلك دون خاسائر بشرية، وقدرت الخسائر الأولية بنصف مليون جنيه، وجار حصر كافة التلفيات وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال صاحب المزرعة.

تفاصيل حريق مزرعة شبين القناطر

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية سيطرت على حريق شب في مزرعة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده بلمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بنشوب حريق في مزرعة بدائرة المركز ملك «ممدوح ح».

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحصر كافة التلفيات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال صاحب المزرعة.