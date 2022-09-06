حجز قضية الاعتداء على طفلة أثناء عودتها من «الكتاب» بالمنوفية للحكم غدا

قررت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة بوادي النطرون، حجز قضية قيام أحد الأشخاص، عاطل، بالاعتداء على طفلة في قرية الأنجب التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، أثناء عودتها من «الكتُاب» لحفظ القرآن الكريم، تحت تهديد السلاح، للنطق بالحكم في جلسة غد الأربعاء، بعد سماع مرافعة الدفاع وسؤال المتهم عن الواقعة.

تفاصيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة

وقال «هلال» والد الطفلة «أسماء»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المحكمة حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة الغد، مؤكدا أن المتهم حاول تهوين ما قام به من جرم أمام هيئة المحكمة، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذا الفعل.

الاعتداء على طفلة تحت تهديد السلاح

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عاطل بالاعتداء، تحت تهديد السلاح، على طفلة تدعى أسماء، طالبة، أثناء عودتها من «الكُتاب» لحفظ القرآن الكريم في قرية الأنجب بالمنوفية.

وتمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من ارتكاب الواقعة، وجرى إحالته لمحكمة جنايات شبين الكوم التي أصدرت حكمها المتقدم.