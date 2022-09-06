وصول أسرة فتاة الزقازيق لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتلها

وصلت إلى محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، أسرة المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق»، التي قُتلت على يد زميلها في الجامعة «إسلام محمد»، وذلك لحضور ثاني جلسات محاكمته.

تحقيقات النيابة

وأصدَر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بعد حدوث الواقعة بوقت قليل، بيانًا أمر فيه بحبس المتهم إسلام محمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المتهم، أنَّ المتهم حتى تاريخ ارتكابه للجريمة، كان يلاحق المجني عليها لفترة وهددها وعددًا من ذويها بالإساءة لها ولسمعتها وقتلها، بعد رفضهم خطبته لها، لسوء سلوكه وشذوذ أفكاره ومعتقداته، فضلًا عن تعاطيه مواد مخدرة.

تفاصيل الجريمة

وتربص المتهم للمجني عليها في مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وسدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، وجاء في أقوال عدد من الشهود على الواقعة، أنَّهم سمعوا صراخ المجني عليها وبعدها رأوا المتهم يطعنها بسكين كان بحوزته، وأضاف صاحب الحانوت والعامل لديه أنَّ المتهم كان يحوم حول العقار قبل ارتكاب الجريمة بساعة واحدة.