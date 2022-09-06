«توفيق» يستقبل أمين عام وزراء الداخلية العرب لتعزيز التعاون المشترك

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور القاهرة حاليا، لتمثيل المجلس فى فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي تستضيفه الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة، خلال الفترة من 5 حتى 8 سبتمبر 2022.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الرؤى حول التوصيات الصادرة عن المؤتمر، فضلاً عن عدد من الموضوعات المُقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماعات المقبلة للمجلس.

المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان

وأشاد الأمين العام للمجلس خلال المُقابلة، بالإجراءات التنظيمية التي اضطلعت بها الوزارة، لاستضافة ورئاسة فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، لخروجه على النحو المرجو والمأمول، معربا عن تقدير الأمانه العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لدور مصر الرائد تجاه وطنها العربي في كل المجالات الأمنية.

وأشاد محمود توفيق وزير الداخلية، بالدور التنسيقى الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تدعيم التعاون الأمني العربي، مُؤكدا التزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة، من خلال المُشاركة الفعالة فى مُختلف أنشطة المجلس، لمُواجهة التحديات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.