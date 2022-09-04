وزير الداخلية يستقبل نظيره من النيجر ويناقشان تبادل الخبرات الأمنية

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره حمادو أدامو سولي، وزير الداخلية بدولة النيجر، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

وزير داخلية النيجر: نهتم بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية

كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مسؤولي البلدين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الداخلية يرحب بنظيره من النيجر

ومن جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النيجر للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النيجر في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، خاصةً الهجرة غير الشرعية في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.