مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه بفنادق شرم الشيخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ فى دورته الـ 27 والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل ، فقد تلقت الغرفة خطابا من الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة ، بشأن ما ورد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والخاص بتنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية فى العمليات الصناعية.

مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية

وأضاف خلال المنشور الدورى رقم (157) لسنة 2022 والذى تم تعميمه اليوم على كافة فنادق مدينة شرم الشيخ أن مشروع إستخدام الطاقة الشمسية الحرارية فى العمليات الصناعية تم تمويله من مرفق البيئة العالمى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .

التسخين الشمسى لتوفير احتياجات الفنادق من المياه الساخنة

وأشار إلى أن لجنة تسيير المشروع قررت دعم القطاع السياحى بمصر ونشر تطبيقات واستخدامات التسخين الشمسى لتوفير احتياجات الفنادق من المياة الساخنة بديلا عن الطرق التقليدية لتسخين المياة (السخانات الكهربائية وغلايات الديزل).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ،التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،أنه تم إرسال ملخص تعريفى حول المشروع والقرض الدوار الذى يعمل على تركيب السخانات الشمية بالفنادق عن طريق البنك الأهلى، موضحا أن الفنادق الراغبة فى تلقى الدعم الفنى من المشروع فعليها استيفاء البيانات وإرسالها على البريد الإلكترونى للغرفة.

يشار إلى أن كل المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ قاربت على الإنتهاء من الحصول على شهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة والتى تشير إلى تطبيق الفندق لكافة المعايير البيئية المطلوبة فى إطار تحول كافة المنشآت الفندقية المصرية لمبادئ السياحة الخضراء الصديقة للبيئة.