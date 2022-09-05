تحليل مخدرات للمتهمين بقتل شاب لخلافات مالية في الجيزة

أمرت النيابة العامة بعرض المتهمين بقتل شاب في الجيزة بسبب خلافات بينهم على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كانا تحت تأثير المخدرات حال ارتكاب الواقعة من عدمه، كما استعجلت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية والتكميلية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشاب بعدما تعدى عليه شخصان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين صحة الواقعة ونقل جثة الشاب لأقرب مستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين أن خلافات مالية كانت السبب وراء مقتل الشاب، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، كما نجحت في إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة من خلال تعديهما على المجني عليه فأحدثا به إصابات لقى مصرعه متأثرًا بها.

النيابة تستمع لأقوال المتهمين

وعُرض المتهمان أمام جهات التحقيق، التي استمعت لاعترافاتهما التفصيلية، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الخلاف.

من جانبه، قال سيد نور الدين المحامي، موضحًا عقوبة المتهمة المتوقعة، قائلًا: «المادة 236 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن».