إحباط محاولة تهريب عدد من الثعابين بمطار القاهرة.. «كان مخبيها في هدومه»

نجح رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى حلمي الجندي، مدير الإدارة الأولى لجمارك مطار القاهرة، في إحباط تهريب عدد من الثعابين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

راكب قادم من إندونيسيا

جاء ذلك اثناء إجراء تفتيش الركاب القادمين من إندونيسيا، اشتبه عبد الرحمن محمود، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب إندونيسي الجنسية نظرا لارتباكه الشديد، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد أفاد بوجود أجسام عضوية داخل حقائب الراكب.

ضبط مجموعة من الثعابين

وبالعرض على مصطفي المشنب مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء، كلف أحمد جمال، مأمور الجمرك المكلف بالعمل في الصالة الخضراء، لتفتيش حقائب الراكب؛ فتبين وجود عدد من الأكياس المصنوعة من القماش بين طيات ملابسه بداخلها مجموعة من الثعابين، حسب إقرار الراكب.

وتم استدعاء طبيبة الحياة البرية بميناء القاهرة الدولي، فأفادت بصعوبة المعاينة وفتح المشمول داخل الدائرة الجمركية بالمطار، لخطورة ذلك على أمن وسلامة الركاب وإرسال الطرود لمعاينتها بمعرفة لجنة فنية داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

وأفادت اللجنة المشكلة أن بداخل الأكياس المضبوطة 71 أصله (ثعبان) أنواع مختلفة وهي مدرجة بالملحق 2 لاتفاقية تنظيم الإتجار في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وأن الراكب خالف القوانين المصرية المنظمة للإتجار في الأنواع البرية وكذلك المعاهدات الدولية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

قرر مصطفى حلمي الجندي، مدير الإدارة الأولى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.