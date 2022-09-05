وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز يامال أوروبا، إنه جرى وقف إمدادات الغاز الروسي المتجهة إلى دولة بولندا، نقلا عن «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

عدم الإعلان عن موعد عودة الغاز

ويأتي التوقف بعد إعلان روسيا تعليق الخط الروسي المغذي لأوروبا لـ3 أيام، على أن يعاود العمل يوم السبت، ثم الإعلان عن وجود تسريب في الخط يحتاج إلى أكثر من 3 أيام دون الإعلان عن الموعد الأخير، لإعادة الغاز إلى أوروبا التي يشير المسئولين فيها إلى أنها تتعرض إلى شتاء قارص باعتباره أول شتاء بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

اتهامات متبادلة بين روسيا والغرب

وتتهم القارة الأوروبية روسيا باستخدام الغاز كسلاح في الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا تمنعها من بيع نفطها أو استيراد قطع غيار السلاح الخاص بها ومنع طيران الطائرات الروسية في مجال الولايات المتحدة الحيوي، مع منعها من استخدام نظام سويفت العالمي لتبادل الأموال.