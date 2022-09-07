معلومات عن مسلسل طير بينا يا قلبي لـ ريم مصطفى.. أول بطولة مطلقة

أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل طير بينا يا قلبي، الذي تخوض به الفنانة ريم مصطفى البطولة المطلقة للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يترقب في انتظار عرض العمل.

وقبل عرض مسلسل طير بينا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى نستعرض لكم أبرز التفاصيل الخاصة به، حيث إنه يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم هالة فاخر ودنيا ماهر وأحمد صيام ومحسن محيي الدين وعمرو عبد العزيز ومصطفى هريدي وإبرام سمير والطفل سليم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن وإخراج عصام نصار.

قصة مسلسل طير بينا يا قلبي

وتدور فكرة مسلسل طير بينا يا قلبي في إطار كوميدي درامي حول الأسرة والتفاصيل الخاصة بها، وكذلك منظومة التعليم ومن هنا تنطلق الأحداث في ترابط كبير بين كل أبطال المسلسل.

والمسلسل بالفعل تم طرح البوستر الرسمي الخاص به والذي تضمَّن كل أبطال المسلسل، وتصدرته الفنانة ريم مصطفى بطلة العمل، كما أنه تم الإعلان عن أن العمل سيتم عرضه على شاشة قناة on.