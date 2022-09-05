خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين 2022.. «لو هتعمل بدل فاقد أو تالف»

يبحث الكثيرون ممن استخرجوا بطاقات بدل فاقد أو بدل تالف من بطاقات التموين، عن خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين 2022، إذ يعد شرطًا أساسيًا لتفعيل البطاقة، حتى يتمكّن المستفيد من استخدامها والحصول على سلع غذائية مدعمة بأسعار أقل من السوق.

وفي هذا السياق، تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية في مجال الخدمات الحكومية، خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين 2022 وفق البيانات السابقة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في السطور التالية:

خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين 2022

ووفق وزارة التموين، فإنَّ هناك طريقتين للحصول على الرقم السري لبطاقة التموين في حالة فقدانه، وهما كالتالي:

يرسل المستفيد من بطاقة التموين رسالة نصية على الرقم المختصر91237، وسيتمّ الرد على نفس الرقم مدون بها الرقم الشري لبطاقة التموين.

أما الطريقة الثانية، فهي إرسال المستفيد من البطاقة رسالة نصية مدون بها من رقم 1 إلى رقم 9136، وسيتمّ الرد بالرقم السري الخاص بالبطاقة.

خطوات تفعيل بطاقة التموين من النت

وفضلًا عن الرسائل النصية، فإنَّه يمكن تفعيل بطاقة التموين، عبر بوابة «مصر الرقمية»، من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

- الدخول على بوابة «مصر الرقمية»، تسجيل الدخول عبر الموقع.

- ثم اختيار خدمات التموين، ومنها تفعيل بطاقة التموين، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- يتمّ إدخال بيانات البطاقة التموينية، والضغط على المربع بجانب الموافقة على الشروط والبنود.

- سيتمّ إرسال رسالة نصية بالرقم السري على رقم المحمول المسجل على بوابة مصر الرقمية.

وبناءً على قرار وزاري سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّه بعد تفعيل بطاقة التموين، يحق للمستفيد صرف دعم الخبز بعد تفعيل البطاقة خلال 72 ساعة، في حين يتمّ صرف التموين الشهري في الشهر التالي لتاريخ التفعيل.