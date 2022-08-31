بعائد يصل لـ14%.. تفاصيل 4 شهادات ادخار يقدمها البنك الأهلي المصري

تظل المنتجات البنكية، هي الوسيلة الأكثر أمانًا في الحصول على عائد مادي مضمون، حيث تقدم البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري مجموعة متنوعة من المنتجات التي ترضي رغبات العملاء، وتوفر لهم المزيد من الفرص في الحصول على العائد من خلال استثمار مدخراتهم في تلك المنتجات، وتأتي الشهادات الادخارية لتكون أكثر المنتجات البنكية التي عليها طلب من العملاء.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري، لعملائه، بأعلى عائد على الشهادات.

1- الشهادة البلاتينية:

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد: 14%.

- المدة: 3 سنوات.

- نوع العائد: ثابت.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد: شهريًا.

2. الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- سعر العائد: 12.25% شهريا.

- المدة: 5 سنوات.

- نوع العائد: ثابت

3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد: 11.5%.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

نوع العائد: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري يزيد (0.25%) يطبق من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

مزايا تقدمها الشهادات الثلاثة :

- امكانية الاقتراض بضمان الشهادات

- امكانية إصدار بطاقات ائتمان.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- امكانية استردادها قبل نهاية المدة.

4. شهادة أمان المصريين:

- الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه ومضاعفاتها، وبحد أقصى 2500 جنيه.

- سعر العائد: 13%.

- المدة: 3 سنوات.

- نوع العائد: ثابت.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة ائتمان.

قرار البنك المركزي الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد أعلنت الخميس 18 أغسطس 2022، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته.