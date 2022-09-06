بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثي سير بالإسماعيلية، بينهم مصابا حالته خطيرة، ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم دراجتين ناريتين على كوبري القصاصين، وجرى نقل المصابين لمستشفى القصاصين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة «إسلام أحمد إبراهيم»، 18 سنة، بتوقف في عضلة القلب وحالته خطيرة، و«كريم محمد عبد الرحمن»، 18 سنة، ومصاب بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الطبية إن المصاب الأول تم إجراء تدخل عاجل له في سيارة الإسعاف وإعادة النبض له لحين وصوله إلى المستشفى وتعامل الأطباء معه.

إصابة 4 في تصادم دراجة نارية وسيارة

كما أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي، قرب منطقة الموقف الجديد في مدخل مدينة الإسماعيلية.

ونقلت سيارات الإسعاف بالإسماعيلية المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالة المصابين في الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من «عبد العزيز معوض إبراهيم معوض»، 38 سنة، مقيم بالمنصورة، وأحمد رمضان أحمد سالم، 33 سنة، ومقيم بنفس العنوان، و«محمد عثمان عبد الله حفناوي»، 27 سنة، مقيم بمركز فاقوس بالشرقية، و«إسلام فتحي بسيوني»، 27 سنة، مقيم بنفس العنوان، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم.