تعرف على آخر موعد لإغلاق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد فتح وزارة التعليم العالي باب التنسيق منذ عدة أيام؛ عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا التقرير يستعرض "الوطن" موعد إغلاق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وذلك لزيادة البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن آخر موعد لتسجيل رغباتهم قبل إغلاق موقع التنسيق.

موعد إغلاق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن آخر موعد لإغلاق موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022، هو غدًا الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك بعد فتحه يوم السبت الماضي 3 سبتمر؛ لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم والاختبار بين الكليات والجامعات المختلفة.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة

يذكر أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، كان بمجموع 205 درجة أي بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لجميع الشعب العلمية والأدبية، بعد فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التنسيق لتسجيل الطلاب رغباتهم، محددة غدا هو آخر موعد لتسجيل الرغبات قبل إغلاقه.