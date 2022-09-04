مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة المنيا.. يبدأ الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، بدء أعمال الكشف الطبي لطلاب الجامعة المستجدين والمرشحين للالتحاق بالكليات الـ20 ومعهد التمريض للعام الجامعي 2022/2023، اعتباراً من الأحد 11 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث والأنشطة خلف كلية الطب بالحرم الجامعي، والتي تشمل تخصصات العظام والرمد والجراحة العامة والجلدية والباطنة والقلب.

تخصيص أيام محددة للكشف بكل كلية

وخصصت جامعة المنيا أياما محددة لكل كلية لتوقيع الكشف الطبي، حيث تم تقسيم الكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة وتصنيفهم حسب الأحرف الأبجدية للطلاب.

وأكد «فرحات» على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لأعمال الكشف الطبي، والتأكيد على تواجد الأطباء المختصين من الإدارة العامة الخدمات الطبية بالجامعة، مشيراً أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب أطلقت مبادرة تحت عنوان «جيل جديد بفكر جديد.. قيادات الجمهورية الجديدة»، يقوم خلالها أسرة طلاب من أجل مصر والطلاب القدامى باستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجامعة، وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية، واكتشاف المواهب لدى الطلاب استعداداً لدعمها في مراكز صقل المواهب لمختلف الأنشطة الفنية الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية والأسر.

استقبال طلاب الطب البشري في أول أيام الكشف

وتستقبل جامعة المنيا طلاب الطب البشري لإجراء الكشف الطبي خلال أعمال اليوم الأول في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، تليها كليتي الهندسة والصيدلة في اليوم الثاني، وتعقبها كليتي الحاسبات والمعلومات والألسن، لتستمر الكليات تباعًا في تنفيذ أعمال الكشف الطبي وفقًا للجدول الزمني المعلن، وذلك لتختتم الأعمال في الرابع من أكتوبر المقبل بتوقيع الكشف على طلاب كلية الآداب.

وتتيح جامعة المنيا يوما إضافيا للطلاب المتخلفين عن الموعد، وذلك في الخامس من أكتوبر 2022، على أن يتم الكشف على الطلاب المتخلفين عن هذه المواعيد المحددة بالوحدات العلاجية كل حسب كليته.