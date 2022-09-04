«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف شاغرة بوزارة الثقافة.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الثقافة لشغل وظائف بـ3 مناصب قيادية، الأول منها في وظيفة مدير عام المركز العلمي للترجمة، والثاني في وظيفة مدير عام المعارض، والمنصب الثالث لوظيفة مدير عام للنشر.

وظيفة مدير عام المركز العلمي للترجمة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية العامة للكتاب

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الثقافة

وصف الوظيفة

1- يعمل تحت توجيه العام لرئيس مجلس الإدارة.

2- يشرف شاغل الوظيفة على العاملين معة لتحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها .

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه وتجديد الابتكارات.

المهارات الفنية: القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: مؤهل عال تخصصي مناسب لشغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

1 بيان حالة وظيفية معتمدة حديثة مقاس 4*6

2- مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها

3- بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال

4- شهادات الحاسب الألي واللغات

5- يتم عمل أصل وعدد 6 نسخ

6- عدد 6 صور شخصية

7 - يتم عمل نسخة من الملف الأصل على (CD) مرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤلية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/09/03

نهاية الإعلان:2022/10/02

مدير عام المعارض

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية العامة للكتاب

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الثقافة

وصف الوظيفة

1- يعمل تحت توجيه العام لرئيس الإدارة المركزية للمعارض.

2 - يشرف شاغل الوظيفة إشرافا مباشرا على العاملين التابعين له .

3- يتلقي وينفذ التعلىمات الصادرة إليه من رئيس الإدارة المركزية للمعارض في شأن تنفيذ العمل اليومي.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه وتجديد الابتكارات.

المهارات الفنية: القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام في المستوي الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشرة عامًا على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمدة حديثة مقاس 4*6

2- مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها

3- بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال

4- شهادات الحاسب الآلي واللغات

5- يتم عمل أصل وعدد 6 نسخ

6- عدد 6 صور شخصية

7- يتم عمل نسخة من الملف الأصلي (CD) مرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/09/03

نهاية الإعلان: 2022/10/02

مدير عام للنشر

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة المصرية العامة للكتاب

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الثقافة

وصف الوظيفة

1- يعمل تحت توجيه العام لرئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية والنشر.

2- يشرف شاغل الوظيفة على كافة النواحي الفنية لتنفيذ خطة الهيئة في مجال النشر والتأليف أو الترجمة وتحقيق التراث.

3- يقوم بوضع الخطط والأسس الكفيلة بتنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهدافها في مجال النشر.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه وتجديد الابتكارات.

المهارات الفنية: القدرة الفائقة على التجديد والابتكار.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأولي (أ) ، أو قضاء مدة كلية قدرها (18) عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة

1 بيان حالة وظيفية معتمدة حديثة مقاس 4*6

2- مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها

3- بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال

4- شهادات الحاسب الآلي واللغات

5- يتم عمل أصل وعدد 6 نسخ

6- عدد 6 صور شخصية

7- يتم عمل نسخة من الملف الأصلي على (CD) مرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/09/03

نهاية الإعلان: 2022/10/02