استخراج 2700 بطاقة رقم قومي لسيدات وذوي الهمم مجانا في كفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، من استخراج 2700 بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات وذوي الهمم بشكل مجاني في عدد من قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

استخراج بطاقات الرقم القومي في 13 قرية

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم استخراج 2700 بطاقة رقم قومي للسيدات بـ13 قرية وهي «الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، خان الجني، البصراط، قومسيون غرب، قومسيون شرق، عزب الغرب، البياض، أبو مندور، تيدة، الحمراء، محلة موسى، دقميرة»، موجها الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة والسجل المدني ومديرية أمن كفر الشيخ، لحرصهم على الانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة للقرى المتعددة والمنازل لتصوير السيدات غير القادرات «فتيات وسيدات وكبار السن» وذوي الهمم، لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة مجاناً.

تخصيص سيارتين لتصوير السيدات

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن المجلس القومي للمرأة يواصل استخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات بمراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات ودعم محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن وذوي الهمم، وبشكل مجاني تماما، مشيرة إلى أن المجلس القومي يبذل قصارى جهده لاستخراج المزيد من بطاقات الرقم القومي المجانية من خلال قوافل متعددة تجوب القرى.