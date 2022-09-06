قبل غلق باب التنسيق للمرحلة الثالثة 2022.. معاهد وكليات تقبل من 50% فأكثر

يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة 2022 - 2023، قبل غلق باب التنسيق للمرحلة الثالثة، إلى معرفة الكليات التي تقبل من 50% فأكثر بما يعادل 205 درجات، وذلك لشعبتي العلمي والأدبي.

كليات تقبل من 50% فأكثر قبل غلق باب التنسيق 2022 - 2023

وتنشر«الوطن» خلال السطور التالية كليات تقبل من 50% فأكثر تيسيرا على طلاب الثانوية العامة قبل غلق باب التنسيق 2022، وذلك في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات تقبل من 50% فأكثر للشعبة الأدبية

وتشمل الكليات والمعاهد التي تقبل من 50% فأكثر للشعبة الأدبية:

- تربية نوعية فنية «عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، أسوان، جنوب الوادي»

- تربية نوعية موسيقية «عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، المنصورة، جنوب الوادي، أسيوط»

- تربية رياضية بنين «العريش، الزقازيق، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، المنوفية، المنصورة»

- تربية رياضية بنات «السويس، أسوان، الوادي الجديد، الزقازيق، طنطا، كفر الشيخ، حلون، بورسعيد»

- تربية نوعية موسيقية «المنصورة بميت غمر، جنوب الوادي، أسيوط»

كليات تقبل من 50% فأكثر للشعبة العلمية

بينما تشمل المعاهد والكليات متاحة للشعبة العلمية تقبل 50% فأكثر التالي:

- المعهد العالي للسياحة والفنادق «مدينة بدر، قنا، الغردقة، الأقصر»

- المعهد الفني للفنادق «قنا، المطرية»

- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

- المعهد العالي خدمة اجتماعية «أسوان، قنا»

- المعهد الفني التجاري «أسوان، سوهاج، قويسنا»

- المعهد العالي للدراسات النوعية في مدينة العريش بسيناء

- معهد الدراسات السياحية والفندقية وإرشاد سياحي بالمقر البديل بالإسماعيلية

- المعهد العالي حاسب وإدارة نظم المعلومات الإدارية في الزرقا بدمياط

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية «بكفر الشيخ، أسوان»

- معهد دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

- المعهد المصري سياحة وفنادق بمصر الجديدة.