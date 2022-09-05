تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة دور ثان

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرارها بشأن قبول طلاب الثانوية العامة دور ثان في تنسيق الجامعات الأهلية 2022، موضحة أنّه جرى قبول نحو 14 ألف طالب وطالبة في 12 جامعة أهلية، وجرى توزيعهم على التخصصات العلمية المختلفة البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل، خلال العام الدراسي الجديد 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الجامعات الأهلية أخذت حصتها من طلاب الثانوية العامة خلال أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وقد يتم قبول بعض طلاب الثانوية العامة دور ثان في حالة واحدة فقط، وهي أن يسحب العديد من الطلاب أوراق القبول من الجامعات، لقبولها بالكليات العسكرية أو قبولها بجامعات أخرى، وفي هذه الحالة يكون التقديم مباشرا للجامعة لطلاب الثانوية العامة دور ثاني.

الجامعات الأهلية 2022.. برامجها تواكب احتياجات سوق العمل

وأوضح عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 سار بصورة منتظمة وطبيعية دون أي مشكلات أو معوقات، مشيرا إلى أنّ الجامعات الأهلية بها برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل، متابعا أنّ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية نفذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال أعمال التنسيق.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة 2022

1- جامعة أسيوط الأهلية.

2- جامعة المنصورة الأهلية.

3- جامعة المنيا الأهلية.

4- جامعة المنوفية الأهلية.

5- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

6- جامعة حلوان الأهلية.

7- جامعة الزقازيق الأهلية.

8- جامعة بنها الأهلية.

9- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

10- جامعة الإسكندرية الأهلية.

11- جامعة بني سويف الأهلية.

12- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- يدخل الطالب على رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022.

3- يختار الطالب مصدر شهادة الثانوية العامة.

4- يكتب الطالب رقم الجلوس.

5- يكتب الطالب الرقم السري.

6- يحصل الطالب على النتيجة للكلية التي نسق لها الطالب.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

1- كلية طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.

2- كلية الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.

3- كلية العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.

4- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.

5- كلية التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.

6- كلية الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.

7- كلية العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.

8- كلية الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.

9- كلية الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.

10- كلية الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

11- كلية التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.

12- كلية الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.

13- كلية التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.

14- كلية الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.

15- كلية الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.