الأرصاد الجوية: توقعات بسقوط أمطار وزيادة سرعة الرياح على السواحل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجات الحرارة الشديدة التي تعرضت لها البلاد خلال شهر أغسطس، بدأت في الانكسار بشكل ملحوظ مع بداية شهر سبتمبر، وبدأت الرياح تنشط في فترات الليل، وانخفضت معدلات الرطوبة على مدار اليوم.

تكون بعض السحب المنخفضة

وأوضح «شاهين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه في الصباح الباكر تتكون بعض السحب المنخفضة نتيجة لوجود بعض المنخفضات في طبقات الجو العليا وهو ما لم يكن موجودًا في شهر أغسطس، وتحد السحب من قوة أشعة الشمس خلال فترات النهار.

ومن المتوقع أن تتكون سحب متوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

نشاط الرياح يزيد على شواطئ البحر

وأشار الدكتور محمود شاهين إلى أن نشاط الرياح يزيد على شواطئ البحر المتوسط وينعكس ذلك على سرعة الرياح داخل البحر تتراوح من 25 إلى 30 كم/ ساعة ويتسبب في ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب من 3 أمتار في العمق.

الموجة مستمرة على مدار 48 ساعة

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة مستمرة خلال 48 ساعة على سواحل البحر المتوسط واعتدال الحرارة مستمر على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع على الأقل.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة 32 23، و6 أكتوبر 33 22، وكفر الشيخ 32 23، وبنها 32 23، والمنصورة 32 23، ودمياط 31 25، وبورسعيد 31 25، والإسماعيلية 34 22، والإسكندرية 30 24، ومطروح 30 23، وشرم الشيخ 36 29، بني سويف 35 23، المنيا 35 23، أسيوط 35 23، سوهاج 37 24، قنا 37 26.