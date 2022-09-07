كيف تسير مصر على خطى التنمية المستدامة بحسب معايير الأمم المتحدة؟

تسعى الجمهورية الجديدة في مصر التي بدأت في عام 2014 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم إلى تنفيذ التنمية المستدامة من أجل إعطاء مختلف الأجيال فرصة للنمو وتحقيق إنتاج أعلى ولاستمرار النجاح في مختلف السنوات لذا حرصت مصر على المشاركة في أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

أهداف التنمية المستدامة بحسب الأمم المتحدة

وأعلنت الأمم المتحدة عن 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2019 كانت تتمحور حول القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع وتوفير الصحة الجيدة والعافية وتوفير التعليم الجيد وتحقيق المساواة بين الجنسين وإتاحة الماء النظيف والصرف الصحي لأكبر عدد من سكان الأرض وتوفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة والعمل على إيجاد العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي، بجانب دعم الصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتنفيذ مدن وأحياء مستدامة وتوعية الأشخاص بالاستهلاك الواعي والعمل لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الحياة تحت سطح البحر وكذلك البحر ونشر السلام والعدل في أكبر عدد من الدول وتعزيز الشراكات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

دور مصري مضاعف لدعم التنمية المستدامة

بدوره، أوضح السفير صلاح حليم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعمل بشكل مزدوج لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وخطة التنمية الخاصة بالاتحاد الأفريقي 2063 وظهر دور مصر القوي أثناء رئاستها الاتحاد الأفريقي في عام 2019 من خلال ضخ استثمارات في البنية التحتية في القارة السمراء، والعمل على توسيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية والإسراع بالسوق التجارية الأفريقية.

جهود مضنية لتحقيق التنمية المستدامة

وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن مصر تبذل جهودا في مجال التنمية المستدامة في مختلف المجالات الخاصة برعاية حقوق الإنسان وظهر هذا عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب الاهتمام بحقوق المرأة التي ظهرت عبر تعيين عدد كبير من النساء في مناصب قيادة وتبع ذلك أيضا حقوق الشباب عبر وضعهم في مناصب قيادية بارزة من أجل جمهورية جديدة شابة، مشيرا إلى أن في مجال الصحة تم اختيار مصر ضمن 5 دول فقط في أفريقيا لإنتاج وتصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بجانب تنفيذ القاهرة حملات صحية مختلفة داخل البلاد أو في بعض الدول الإفريقية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية فيها.

تطوير الطاقة المتجددة في مصر

في نفس السياق، يرى السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في تصريحات لـ «الوطن»، أن مصر تعمل على تطوير استخدامات الطاقات المتجددة مثل الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر وتقليل الاعتماد على البترول والغاز وهذا يندرج تحت بند أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

الحفاظ على البيئة البحرية

وأشار عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن مصر تنبهت إلى التأثيرات السيئة للبلاستيك على البيئة لذا اتخذت إجراءات من أجل الحفاظ على البيئة البحرية ومن ضمنها إعادة إحياء البحيرات التي تلوثت نتيجة إلقاء فضلات المصانع فيها وهذا أنعش الثروة السمكية في مصر.

التعامل مع البيئة

ولفت إلى أن مصر أطلقت مبادرة «100 مليون شجرة» مؤخرا قبل 3 شهور فقط من قمة المناخ من أجل الحفاظ على البيئة، مطالبا الدولة بإعادة تفعيل حزب الخضر الذي كان موجود في مصر للحفاظ على البيئة أو إحياء الوعي بخصوص الحفاظ على البيئة والتعامل مع المساحات الخضراء باعتبارها ضرورة وليست رفاهية على الأقل.