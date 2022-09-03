«المصري للتأمين»: حققنا إنجازات مهمة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة

حقق الاتحاد المصري للتأمين العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التعاون مع هيئة الرقابة المالية، من خلال لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام، لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين، للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.

استحداث لجنة التأمين المستدام

وقال الاتحاد، في بيان له اليوم، أنه تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر، مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي، ومحاولة تذليل هذه التحديات من خلال التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

وأضاف أنه تم استحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام، والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين، وأبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية، بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، خاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين.

تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين

كما تم مناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي قام الاتحاد بتنظيمها، وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأصدر الاتحاد عددا من النشرات التي تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين.

كما قرر الاتحاد المصري للتأمين تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين، وإعادة التأمين لتتناول موضوع «التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ»، ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.

وذكر بيان الاتحاد، أن لديه خطة طموحة للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27)، من خلال مجموعة من ورش العمل والفعاليات الخاصة بقطاع التأمين.