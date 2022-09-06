إصابة طالبة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني بمنزلها في المنيا

أصيبت طالبة إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بسبب اختلال توازنها، وتم نقلها إلى مستشفى المنيا الجامعي، في حالة حرجة، لتلقي العلاج.

سقوط طالبة من علو وإصابتها بغيبوبة تامة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا تتضمن وصول «ملك. ي. م»، 16 عاما، طالبة، إلى مستشفى المنيا الجامعي، مصابة بجرح قطعي بالرأس بعمق 15 سم، ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة، وتم نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج.

التحريات الأولية: سقوط الطالبة بعد اختلال توازنها

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن أن الطالبة سقطت فجأة من شرفة منزلها بالطابق الثاني، بعد اختلال توازنها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات خطيرة بالرأس وكافة أنحاء الجسم، وتم نقلها على أثر ذلك للمستشفى الجامعي لإسعافها وتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت طلب استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش صحة المركز لمناظرة الطالبة بالمستشفى لمعرفة سبب وظروف الإصابة وكتابة تقرير بحالتها الصحية.