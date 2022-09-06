بالأسماء.. إصابة 16 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على «صحراوي» المنيا

أصيب 16 شخصا بينهم أطفال، جميعهم من محافظتي قنا والقاهرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء.

انقلاب ميكروباص بمركز ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين قرية البرشا بزمام مركز ملوي.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث لموقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة الميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا وهم «مكة مبارك»، 44 عاما، «أسماء حسن»، 5 سنوات، «علاء أحمد»، 44 عاما، «رقية موسى»، 55 عاما، وجميعهم من محافظة قنا.

أسماء مصابي حادث المنيا

كما أصيب في الحادث 12 آخرون من محافظة القاهرة وهم «محمد عبيد»، 13 عاما، وشقيقه «أحمد»، 22 عاما، «سعاد السيد»، 45 عاما، «فاطمة عبيد»، 19 عاما، وشقيقتيها «زينب»، 9 سنوات، «زبيدة»، 7 سنوات، «إسراء محمد»، 12 عاما، «رجاء مبارك»، 50 عاما، «إيمان صديق»، 30 عاما، «أحمد محمد»، 22 عاما، «محمد محمود»، 18 عاما، و«محمود سعد»، 45 عاما.

نقل المصابين لمستشفى ملوي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.