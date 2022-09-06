أقسام معهد خدمة اجتماعية.. تعرف على فرص العمل المتاحة بعد التخرج

أقسام معهد خدمة اجتماعية متعددة ومتنوعة، ولكل منها هدف رئيسي تكتمل به مع بعضها البعض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقائمة في الأساس على بناء الإنسان وتكوينه. وفي هذا السياق توضح «الوطن» عدد الأقسام، وطبيعة كل منها، وكذلك ضوابط التدريس بالمعهد.

5 أقسام في معهد خدمة اجتماعية

الدكتور مجدي تركس، عميد معهد خدمة اجتماعية سوهاج، أكد أن المعهد يضم 5 أقسام أساسية، أولها قسم العمل مع الأفراد، فالهدف هو العمل مع الإنسان وحل مشاكله الاجتماعية والنفسية، وثانيها قسم العمل مع الجماعات، وهي جماعات متنوعة تشمل الشباب والأطفال ومن في سن الشيخوخة.

أقسام معهد خدمة اجتماعية تشمل أيضاً قسم العمل مع المجتمعات، ويوضح الدكتور مجدي تركس في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل القسم قائلا: «العمل مع المجتمعات يشمل المجتمع المحلي بجميع مستوياته، والمجتمع المدني ومؤسساته، ويهدف إلى التنمية المستدامة لدى المجتمع». كما يضم المعهد قسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

شعب معهد خدمة اجتماعية

وتتنوع شعب قسم مجالات الخدمة الاجتماعية، فمنها المجال الطبي حيث يعمل الأخصائي الاجتماعي على دراسة حالة المريض النفسية والاجتماعية، وتخفيف الضغوط النفسية عليه، لأنه توجد علاقة وثيقة بين الحالة الجسمية والنفسية للإنسان.

أيضاً يضم قسم مجالات الخدمة الاجتماعية التخصص المدرسي، ورعاية الشباب والأسرة والطفولة والسجون، ويعمل فيه الأخصائي الاجتماعي ممارسا عاما حسب مجال العمل.

وبالنسبة للمجال المدرسي يعمل فيه الأخصائي الاجتماعي مع الطالب المتفوق والضعيف، أي حالات التأخر الدراسي، ويحل المشكلة بعمل دراسة حالة لدى الطالب ودراسة الحالة تشمل التاريخ التطوري للطالب من ولادته حتى دخوله للمدرسة، ودراسة الطالب أُسريا وعدد الأشقاء ووظيفة الأب والأم والعلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة، لأنها هي الأساس في تكوين النشء وتصدعها يؤثر على الطالب.

كما يدرس الأخصائي الاجتماعي الأصدقاء وعلاقتهم في فترة المراهقة، لأنها أكثر المراحل التي يحدث فيها التقليد والمحاكاة والغيرة الاجتماعية والتقليد الأعمى للغير، وكل ذلك عبر دراسة السجل الدراسي للطالب في المراحل الدراسية، من خلال رائد الفصل المدرسي ومدى تفاعل الطالب مع الفصل وتفاعله مع المعلمين.

وآخر قسم من أقسام معهد خدمة اجتماعية هو قسم التخطيط الاجتماعي، والذي يهتم بإجراء الدراسات والأبحاث التخطيطية التنموية بأسلوب علمي مققنن، من حيث سياسات الرعاية الاجتماعية للإنسان والمواطنين والحماية الاجتماعية.

شهادة المعهد ومسمى الخريج

الشهادة التي يحصل عليها الطالب من معهد خدمة اجتماعية، يوضح تفاصيلها الدكتور مجدي تركس، قائلا: «الطالب يتخرج على مسمى أخصائي اجتماعي ممارس عام»، مؤكداً أن الأخصائي الاجتماعي له دور بارز في كل المجالات، لأنه يتعامل مع الإنسان وهو أفضل مخلوق لتخفيف الضغوط الحياتية والاجتماعية له.

ومدة الدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية أربعة سنوات، ويُقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك خريجي الثانوية الأزهرية.

فرص العمل والتأهيل لها

أربعة محاور أساسية يتم وفقها تأهيل الطالب لسوق العمل، حددها عميد المعهد، الأولى هي الاعتماد على الجانب النظري المتمثل في المحاضرات، والثانية هي التدريب الميداني، ففي السنة الدراسية الأولى يتم عمل زيارات ميدانية في جميع مجالات الخدمة الاجتماعية، والمرحلة الثانية اكتساب الطالب المهارات الاجتماعية للتأهيل للعمل مع جميع المجالات.

وتتمثل المرحلة الثالثة في الممارسة الفعلية في الخدمة الاجتماعية، من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة بالمستشفيات أو النوادي والجميعات الأهلية، والمرحلة الأخيرة والرابعة يتم تدريب الطالب ميدانياً ثم عمل بحث علمي تدريبي، وهو رسالة ماجستير مصغرة كشرط أساسي للحصول على البكالوريوس.