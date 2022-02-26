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«خدمة اجتماعية بنها» توزع الهدايا بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال

كتب:

حسن صالح
05:26 ص | السبت 26 فبراير 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

استقبل الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وفد من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها، جاءت هذه الزيارة تحت إشراف الدكتور جمال الدين عبدالعزيز عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنها، ومنى هدهد مدير إدارة البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وبحضور الدكتور هشام الغياتي رئيس قسم الأطفال في مستشفيات جامعة بنها.

مشاركة مجتمعية للمعهد

وزار الوفد قسم الأطفال ووحدة كلى الأطفال ومرضى سرطان الأطفال، وجاءت هذه الزيارة كمشاركة مجتمعية للتعبير عن الدعم لهؤلاء الأطفال والمراهقين وزيادة الوعي بسرطان الأطفال، وطرق الوقاية وتقليل الإصابة بهذا المرض.

التوعية بحقوق الطفل 

وأكد الدخاخني، أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى التوعية بالحقوق الأساسية لجميع الأطفال المصابين، والتي تشمل الحق في التشخيص المبكر والسليم الحق في الحصول على الأدوية الأساسية «الحق في العلاج الطبي المناسب الحق في الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة».

وفي لفتة إنسانية جميلة، قدّم طلاب المعهد الهدايا الرمزية كدعم معنوي لهؤلاء الأطفال؛ لرفع روحهم المعنوية والتخفيف عنهم ودعمهم في حربهم القوية على هذا المرض. 

في سياق متصل، نجح الفريق الطبي بوحدة القسطرة التداخلية في مستشفيات جامعة بنها من تركيب دعامة لمريض عمره 69 عامًا يعاني من وجود تمدد بالشريان الأورطي البطين وشريان الحوض الأيمن الرئيسي بعد غلق الشريان (الحوضي) الداخلي بحلقات.

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