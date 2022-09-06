اشتراها للتشاجر مع عمه.. القبض على شاب بحوزته بندقية آلية وذخيرة بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض على أصغر بلطجي في منطقة كفر العلو، بحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش وذخيرة، قبل استخدامها في مشاجرة عائلية.

المتهم اشتراها لخناقة مع عمه

وكانت وردت معلومات للرائد محمود سعداوي، معاون مباحث القسم عن قيام المدعو «عبد الرحمن. ا. ع»، 20 سنة، عاطل ومقيم كفر العلو حلوان، بحيازة بندقية خرطوش عيار 12، تمهيدا لاستخدامها في مشاجرة بذات المنطقة.

وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وتمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته البندقية المذكورة، كما تم ضبط 4 طلقات خرطوش من ذات العيار، وفرد خرطوش بروحين عيار 16، فتم اصطحابه إلى ديوان الأمن.

حبس المتهم 4 أيام

وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، أقر بحيازة المضبوطات بقصد التجهيز لمشاجرة، مع عمه لوجود خلافات عائلية سابقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يقول رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الأسلحة والذخائر رقم «394 لسنة 1954، والمعدل يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة المتهم الأسلحة النارية غيرالمششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأوضح أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.