اليوم.. محاكمة 26 شخصًا في قضية «أموال مديرية أمن سوهاج»

تستكمل محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«أموال مديرية أمن سوهاج»، التي تحمل رقم 651 لسنة 2021 جنايات قسم ثان سوهاج، المتهم فيها 26 شخصًا استولوا على 123 مليون جنيه من أموال مديرية أمن سوهاج، من خلال وظائفهم.

وتنظر القضية داخل محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

سماع الدفاع بجلسة اليوم

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم سماع مرافعة دفاع المتهمين.

جدير بالذكر أن أحداث الواقعة بالقضية رقم 651 لسنة 2021 جنايات قسم ثان سوهاج ترجع إلى عام 2017، وحملت رقم إحالة 431 لسنة 2017 حصر أموال عامة ورقم 12 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا ورقم 52 لسنة 2021 كلي شمال سوهاج.

أحداث الواقعة

ووجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج إلى 26 فردا لكل منهما دوره في الواقعة تهمة تحرير 205 أذون صرف بقيمة 89 مليون جنيه من مكتب بريد ناصر، وكذلك تحرير 86 شيكا بقيمة 28 مليون جنيه من حساب مديرية أمن سوهاج في أحد البنوك، وذلك دون مستندات.