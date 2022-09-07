أحمد سعد يكشف سبب نجاحاته الفترة الأخيرة: لو قصدت التريند عمره ما هييجي

حل الفنان أحمد سعد ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في لقاء تحدث خلاله عن نجاحاته الأخيرة ووصوله لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند» بسبب بعض أغانيه.

وضرب سعد مثلًا بأغنية «صدقيني» قائلًا: «هي جاية بعد أغنية تانية مش شبهي خالص وأغاني حب ورومانسي وروحت حتة تانية مختلفة والناس لما متبقاش مأهلهم انت رايح فين بيتفاجئوا معاك بالذات لو الأغنية حلوة».

بعض الناس توقعوا أن رقصة «صدقيني» هي شرح للأغنية بلغة الصم والبكم

وأكد أحمد سعد أنه لا يقصد الوصول لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند» قائلَا: «لو قصدت التريند عمره ما هييجي ولو انا جاي عشان عايز اعمل تريند الناس هتتفرج عليه لكن انه يبقى تريند الناس بتعمله ومستمر»، ضاربًا المثل برقصة أغنية «صدقيني» والتي قدمها عبر «تيك توك» وأنه بعدها بدأ «القلش والسف» حيث كانوا متوقعين أن هذه الرقصة هي شرح للأغنية بلغة الصم والبكم «ابتدى القلش يكتر والسف يكتر بطريقة غير عادية وبعد كده ابتدت تتحول لتريند».