سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 8-9-2022 في مصر

تشهد كرتونة البيض اختلافًا في أسعارها الفترة السابقة، ويهتم قطاع كبير من المواطنين بشراء البيض يوميًا لأهميته في كل بيت مصري فهو يدخل في الكثير من الأطعمة ولديه فوائد عديدة للجسم.

وتقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الخميس 8 سبتمبر الحالي، في إطار الخدمات اليومية المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

اختلف سعر كرتونة الأحمر بين 66 جنيهًا و68 جنيهًا حيث سجل سعرها في المزارع بين 58 و60 جنيهًا، كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق 66 جنيهًا، حيث تباع في المزارع بسعر يتراوح بين 60 جنيهًا و62 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم بين 70 جنيهًا و75 جنيهًا.

سعر البيض في المحلات

وتراوح سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض بين 2.15 جنيه و2.50 جنيه.

يذكر أن المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أكد أن القائمين على صناعة البيض يحاولون الحفاظ على الأسعار، حيث ارتفع سعر الذرة الصفراء من 6000 جنيه ليصبح 11500 جنيه، وأيضا زاد سعر فول الصويا من 7000 جنيه ليصبح 14500 جنيه، ويرجع ذلك إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.