«الأرصاد»: تحسن ملحوظ بالطقس.. وسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ تتأثر بكتل هوائية معظمها من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى منخفض جوي لطبقات الجو العليا، يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، يحد من آشعة الشمس، ونشعر خلال فترتي النهار والليل بتحسن، خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة.

أجواء شبه خريفية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «نشاط الرياح يشعرنا بنسب رطوبة أقل، وانخفاض درجات الحرارة، يشعرنا بأجواء شبه خريفية خلال فترات الليل والصباح الباكر»، موضحة أنّه منذ بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر، شهدت درجات الحرارة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى سقوط الأمطار، اليوم، على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، ومرسى مطروح، كما تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من الوجه البحري، لن تؤثر على الأنشطة اليومية.