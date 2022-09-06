الأرصاد: سقوط أمطار غدا الأربعاء بنسبة 30%.. اعرف المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، سقوط أمطار غدًا الأربعاء، على بعض المناطق في الجمهورية، موضحة أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي الصباح يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري غدًا الأربعاء الموافق 7 سبتمبر.

درجات الحرارة غدا

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا في أبرز مناطق الجمهورية القاهرة 33 23، دمنهور 32 24، كفر الشيخ 32 23، الإسكندرية 30 23، الغردقة 35 27، المنيا 34 22، أسيوط 34 23، سوهاج 35 24، قنا 37 26، أسوان 39 27.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

ومن المتوقع وفق بيان الهيئة العامة أن تكون حالة الطقس في الثلاثة أيام المقبلة معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء، مع توقعات ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.