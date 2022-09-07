«الأرصاد الجوية» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. خفيفة على السواحل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تكاثر للسحب المنخفضة منذ ساعات الصباح الأولى، على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى.

فرصة لسقوط أمطار على السواحل

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة، وذلك بداية من السواحل الشمالية للبلاد، مثل مرسى مطروح والسلوم، وصولا إلى مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، وذلك مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، القادمة على مسطح البحر المتوسط، وهي ما تعمل على ظهور اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2-3 أمتار، مع صدور تحذيرات للمحافظات الساحلية باتخاذ اللازم بالنسبة للمصطافين على الشواطئ المفتوحة نظرا لارتفاع الأمواج، وحرصا على سلامتهم.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس اليوم بداية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى القاهرة وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار، ويصبح شديدة الحرارة على محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنَّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على كل المدن والمحافظات جاءت كالآتي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 19

رأس سدر 34 24

نخل 32 20

طابا 33 26

نويبع 33 26

نويبع 36 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 37 26

أسوان 39 27

أبو سمبل 38 27

الوادي الجديد 38 26.

أبو سمبل 39 26

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26