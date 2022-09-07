«الكهرباء»: الكوادر المصرية تتمتع بقدرة كبيرة على اكتساب الخبرات العالمية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزير يتابع تطور الأعمال التنفيذية لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم لرفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، بهدف الوقوف على مدى تطور الأعمال التنفيذية بها، وإن تدريب الكوادر الفنية ونقل التكنولوجيا أهم أسباب اختيار الشركات الكبرى لتنفيذ المشروعات.

أضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الأعمال الجارية تسير في معدلاتها قائلا: «الموقف مبشر بكل خير».

تدريب الكوادر الفنية ونقل التكنولوجيا بالكهرباء

تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء وجه بضرورة الالتزام بالمواعيد، إضافة إلى الجودة، لافتًا إلى تأكيده على أهمية تدريب كوادر فنية للاستفادة من الخبرات العالمية، ونقلها إلى أرض مصر.

الكوادر المصرية لديها قدرة على استيعاب وتخزين التكنولوجيا الحديثة

وأشاد «حمزة»، بالكوادر المصرية التي تتمتع بقدرة كبيرة على استيعاب واكتساب واختزان كل الخبرات العالمية، وهو ما حدث في العديد من المواقع مثل محطات «سيمنز» والشركات الموجود بمجمع بنبان وغيرها، سواء على مستوى الكوادر الفنية أو الشركات المحلية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى إسهامات هذه الشركات الكبرى في مؤتمر تغير المناخ «cop 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وإلى التجهيز والترتيب له والذي يتم منذ فترة طويلة، وذلك من خلال تضافر جهود كل مؤسسات الدولة بالخطوات التنفيذية، إضافة إلى لجنة وزارية على أعلى مستوى.

أوضح، أن الهدف من هذه التجهيزات هو ظهور شرم الشيخ كمدينة خضراء وتقديم خطوات ملموسة تساعد في الحفاظ على المناخ، إضافة إلى العديد من الفعاليات والمشاركات على مستوى عالٍ جدًا، مؤكدًا أن العالم أجمع ينتظر من هذا المؤتمر العالمي مخرجات تساعد بجدية في الحفاظ على المناخ وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية.