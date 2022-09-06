تعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة خطوة بخطوة

ترتفع عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية مثل «جوجل»، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، بعد أن أصبح متاحا للمواطنين إمكانية معرفة قيمة الفواتير ودفعها أونلاين توفيرًا للوقت والمجهود.

وفي السطور التالية، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخبرية في مجال الخدمات الحكومية، ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والتي جاءت كما يلي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لسكان قطاع جنوب القاهرة، كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- سيطلب منك تحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفي تلك الحالة تكون «شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء» وسيتم توجيهك للموقع الرسمي للشركة ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- بمجرد الدخول على موقع شركة جنوب القاهرة للكهرباء، سيكون عليك تسجيل مستخدم جديد للاستفادة من خدمات الموقع والتي تشمل ادخال البيانات الآتية: «الاسم بالكامل، الرقم القومي، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، الرقم التحصيل الآلي (تحصل عليه من الشركة)، العنوان، وكذلك تسجيل بيانات الدخول وهي اسم الدخول وكلمة المرور».

- بعد تسجيل الدخول إلى الموقع، يتم اختيار خدمة «استعلم عن فاتورتك».

- إدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن اسم المنطقة ورقم العداد، وأخيرًا الضغط على «استعلام».

خدمات تقدمها شركة الكهرباء جنوب القاهرة

وفضلا عن إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، يقدم موقع الشركة عدد من الخدمات الأخرى، كما يلي:

- حساب الفاتورة والتعرف على شرائح استهلاك الكهرباء.

- الإبلاغ عن قراءة عداد كهرباء لحساب قيمة الاستهلام.

- تقديم شكاوى تجارية وفنية أو اقتراحات عبر الموقع.