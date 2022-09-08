أسعار الفاكهة اليوم الخميس 8-9-2022 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، وأعلن سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له، أسعار مختلف الأنواع اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الحالي، حيث تهتم ربات البيوت بمتابعتها بشكل يومي لأهمية الفاكهة في كل بيت مصري.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء يوميا، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو الرمان من 6 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات، واختلف سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات، واختلف سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

سعر المانجو في سوق العبور

وسجل سعر كيلو المانجو الفونس في سوق العبور، بين 12 و18 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و40 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 و18 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر المانجو في الأسواق بين 15 جنيهًا للزبدية و50 جنيهًا للمانجو الفص، أما السكري جاءت بسعر 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو الكمثري 15 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها.