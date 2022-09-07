بالأسماء.. تفاصيل الحالة الصحية لـ28 مصابا في حادث أتوبيس السخنة

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم طريق السخنة، صباح اليوم الأربعاء، إلى 28 عاملا، نقلوا إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الأمنية والطبية، إن الحادث وقع إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس يستقله عمال إحدى الشركات، على طريق السويس السخنة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

السرعة الزائدة سبب حادث السخنة

أوضحت المصادر الأمنية، أن المعاينة أشارت إلي وقوع تصادم بين أتوبيس يتبع شركة ألوميتال، يحمل لوحات «ط ف هـ 9387»، وسيارة نقل رقم «ط و س 9686»، بسبب رعونة سائق النقل والسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافة بينه وبين الأتوبيس، ما أدى إلى اصطدامه بمنتصف الجانب الأيمن وتهشم جزء من الأتوبيس.

أسماء المصابين وحالتهم

وقالت المصادر ان الحادث أسفر عن إصابة 28 عاملا، ومعظم الحالات أوضاعها المستقرة.

ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ25 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى، بخلاف تقديم الرعاية الطبية العاجلة في مكان وقوع الحادث، حسب نوع الإصابة.

وجاءت الإصابات على النحو التالي:

1- جبريل محمد مصطفى، 39 سنة، مقيم بالسويس، مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالزراع الأيسر.

2- محمود يوسف محمود عاشور، 34 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

3- أحمد إبراهيم أحمد، 43 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

4- أدهم مجدي محمد، 20 سنة، مقيم بالسويس، ومصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

5- أمين عبد العال أنور، 36 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر.

6- ناجح عباس مصطفى، 47 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- محمد صبري موسى، 28 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

8- أسامة السيد عبد اللاه، 30 سنة، مصاب باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

9- أحمد السيد أنور، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

10- بيتر عاطف الشيبسي، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض.

11- كريم حسن يونس، 24 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

12- محمود طارق محمود، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

13- محمد السيد أحمد عبد الكريم، 24 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

14- أحمد محمد حسن،31 سنة، مقيم بالسويس، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

15- حمدان جبريل حمدان، 40 سنة، مقيم ببني سويف، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

16- حسن أحمد عبد اللاه، 52 سنة، سائق الأوتوبيس، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

17- محمد فؤاد عبد الحميد، 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

18- حمادة أحمد محمد، 29 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

19- محمد عزيز محمد عتريس، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر والعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

20- رمضان خلف رضوان، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر والعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

21- إسماعيل على أحمد، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر والفخذ الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

22- أحمد حمادة حسن، 30 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

23- محمود مبارك حسن، 30 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

24- فارس ناصر عوض، 17 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

25- علي عزت محمد، 19 سنة، مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

26- محمد حسن عبدالعزيز السيد، 20 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

27- أحمد سعد أحمد محمد، 29 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

28- مصطفى محمد محمود عبدالعال، 22 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.