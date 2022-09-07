«الأوقاف» تعد قائمة سوداء بالمعتدين على مال الوقف.. حق لا يسقط بالتقادم

خطوات حثيثة تتخذها وزارة الأوقاف، للحفاظ على مال الوقف ومنع الاعتداء عليه، فضلا عن تعظيم إيراداته، وفق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث قال إن مال الوقف يحظى باهتمام بالغ وتوجيه دقيق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد على صونه وتنميته وحسن إدارته.

وزير الأوقاف: حق الوقف لا يسقط بالتقادم

وشدد وزير الأوقاف، على أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، مطالبا بضرورة سرعة الانتهاء من إعداد القائمة السوداء للمعتدين عليه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليه، مؤكدا على مواصلة العمل الدؤوب والإنجاز المتتابع في تحقيق الأرباح والإيرادات.

وأعلن وزير الأوقاف، أن إجمالي المتحصلات من الإيرادات عن الفترة من أول يوليو حتى نهاية أغسطس 2022، حققت مبلغا وقدره «283,876,921» جنيهًا، بزيادة قدرها «61,231,734» جنيهًا بنسبة 27.5% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبزيادة قدرها «103,779,807» جنيهات بنسبة 57.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021 م.

شروط ومعايير إداره هيئة الأوقاف الخيرية

ونظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021، الشروط ومعايير إداره هيئة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها، ومن بينها تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة، وتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شراكة، فضلا عن إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل.

وحددت اللائحة التنفيذية، إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت، فضلا عن الحيطة والحذر في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة، ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي وأذون الخزانة.