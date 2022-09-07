«القومي لحقوق الإنسان» يبحث تأسيس نظام «الإحالة» لحل شكاوى المواطنين

عقد الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس والمشرف على مكتب تلقي الشكاوى، اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي مجموعة من المنظمات الأهلية الكبرى العامله في مجال دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بهدف مناقشة أطر التعاون المقترحة لتأسيس نظام «إحالة»، بين المجلس والمنظمات، يسمح باستفادة مقدمي الشكاوي والاستغاثات والطلبات الواردة للمجلس والتي تستلزم تدخلات إغاثية طارئة في مجالات الرعاية الصحية والدعم الاقتصادي والاجتماعي من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات في سياق دورها المجتمعي المساند للدولة.

جاء الاجتماع، في إطار تنفيذ رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستجابة لشكاوى المواطنين وتعزيز التنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، للوصول لآليات الانتصاف والدعم.

نوعية الشكاوى وطريقة التعامل معها

شارك في الاجتماع ممثلي منظمات مصر الخير، صناع الخير، بنك الطعام المصري، بنك الشفاء المصري، جمعية البر والتقوى، حيث تعد هذه الكيانات من أكبر المنظمات العاملة في مجال دعم الوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الإغاثية في مصر.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، إن المجلس يتلقى العديد من الشكاوى والتي ينطوى بعضها على ادعاءات لانتهاكات حقوق الإنسان ويتم التعامل معها في سياق آلية التنسيق والتواصل مع مؤسسات الدوله المعنية، كما تتضمن بعض الشكاوى مشكلات قد لا تدخل تحت تصنيف الانتهاكات الصريحه أو المباشرة لحقوق الإنسان، إلا أن أصحابها يحتاجون لتمكينهم من الوصول لبعض الخدمات الضرورية والعاجله وتنطبق عليهم معايير تلقي الدعم من منظمات العمل الأهلي التنموي، لذا فإن نظام «الإحالة» المقترح سيمكن المجلس من تعزيز قدرته على معالجة قدر أكبر من الشكاوى التي تصل إليه من خلال التنسيق والتعاون مع منظمات العمل الاهلي المتخصصة.

توفير فرص الحياة الكريمة للفئات التي يعاد دمجها في المجتمع

وأكد المشاركون في الاجتماع التشاوري على استعدادهم للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتوافقوا على عرض تصور يقضي بتوقيع بروتوكولات تعاون بين المجلس والمنظمات المستهدفة، على أن يشمل نطاق التعاون تأسيس نظام «الإحالة» للشكاوى الوارده من الفئات الأولي بالرعاية، والتعاون في توفير فرص الحياة الكريمة للفئات التي يعاد دمجها في المجتمع، فضلا عن التشاور فيما يتعلق بدعم أجندة المجلس لاقتراح وتحسين سياسات العمل الأهلي والتنموي.