تحرير 212 محضرًا متنوعًا لأصحاب المخابز في كفر الشيخ

تمكنت حملات الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، على المخابز، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، من تحرير 212 محضرًا متنوعًا لأصحاب المخابز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

33 محضر نقص وزن

وذكر بيان للمحافظة، صدر اليوم الأربعاء، بأن المحاضر التي جرى تحريرها تنوعت بين 47 محضر عدم إعلان، و33 محضر نقص وزن، و32 محضرًا لعدم اتباع الإجراءات الصحية، و100 محضر متنوع، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المخابز، لإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من أصحاب المخابز المخالفين، موجهًا الشكر للملتزمين بإنتاج خبز مطابق للمواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.