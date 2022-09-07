تعرف على البرامج المميزة والمتخصصة بكليات جامعة كفر الشيخ

تتميز جامعة كفر الشيخ بعدد من البرامج المتنوعة، حيث وصل عدد البرامج بكلياتها المختلفة إلى 20 برنامجا، وهي ضمن البرامج المميزة والمتخصصة والتي تكون بنظام الساعات المعتمدة «بمصروفات».

وفيما يلي، ننشر أسماء البرامج المميزة والمتخصصة بكليات جامعة كفر الشيخ 2022 - 2023م، وذلك للكليات العملية والنظرية، بحسب بيان رسمي لقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة:

- كلية الصيدلة برنامج «الصيدلة الإكلينيكية».

- كلية الطب البيطري برامج «تميز صحة وسلامة الغذاء - تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة».

- كلية العلوم برامج «علوم وتكنولوجيا النانو - التقنية الحيوية التطبيقية - الكيمياء الحيوية».

- كلية الهندسة برنامج «هندسة نظم الميكاترونيات».

- كلية الحاسبات والمعلومات برنامج «تقنية المعلوماتية الحيوية».

- كلية الزراعة برنامج «تكنولوجيا الزراعة المحمية - نظم الإنتاج الزراعي الموجهة للتصدير».

- كلية الذكاء الاصطناعي برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي».

- كلية الألسن برنامج «الترجمة المتخصصة في اللغة الأسبانية - الترجمة المتخصصة في اللغة الإنجليزية».

- كلية التربية برنامج «إعداد المعلم باللغة الإنجليزية».

- كلية التجارة برنامج «شعبة اللغة».

- كلية الآداب برامج «المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية - علم النفس الإكلينيكي المتميز - اللغة الإنجليزية والترجمة».

- كلية التربية النوعية برنامج «معلم حاسب باللغة الإنجليزية».

- المعهد الفني للتمريض برنامج «الدبلوم التخصصي».

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم (129) في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006م، حيث تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهد.