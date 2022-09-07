خبير مروري يوضح عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة.. غرامة وسحب

حرص المشرع المصري على تنظيم كافة الأمور المتعلقة بالطرق والمرور، للحد من وقوع الحوادث، وحماية أرواح المواطنين، وتكثف الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية للتأكد من أنّ قائد السيارة يحمل رخصة قيادة، وأنّه مؤهل لهذا الأمر، ويتساءل البعض عن العقوبة التي يتعرض لها السائق في حال عدم حمله لرخصة القيادة، أو تكون رخصته منتهية المدة، ولم يقم بتجديدها؟

عقوبة عدم تجديد رخصة القيادة

يقول اللواء أحمد هشام، الخبير المروري: «رخصة القيادة لها مدة صلاحية، وبعد انتهائها تصبح الرخصة غير سارية، وعلى المواطن التوجه لتجديدها، لأن القيادة برخصة غير سارية يعد أحد المخالفات المرورية التي تعرض المواطن لعقوبات قانونية».

ويضيف «هشام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «رخصة القيادة تظل سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدارها، ولابد أن تُجدد خلال 15 يوم قبل موعد انتهائها»، لافتًا إلى أنّ التأخر في تجديدها، يعرض المواطن لغرامة تصل إلى 1000 جنيه قائلًا: «القيادة برخصة منتهية تعد جنحة مرورية، يتم عرضها على نيابة المرور، ويتعرض السائق حينها لعقوبة الغرامة، تبدأ من 300 ولا تزيد عن 1000 جنيه، كما يتم سحب الرخضة المنتهية من المواطن، وإيقافه عن القيادة لحين التجديد».

رسوم تجديد رخصة القيادة

ويوضح الخبير المروري، أنّ المواطن يخضع للكشف الطبي في حال توجه لتجديد رخصة القيادة، في تخصصي الرمد، والباطنة، للتأكد من كونه مؤهلًا للقيادة، إلى جانب دفع 950 جنيه رسوم تجديد الرخصة.

يذكر أنّ استخراج رخصة القيادة للمرة الأولى، يستدعي عمل كشف طبي في نفس تخصصي الرمد والباطنة، ودفع رسوم 1250 جنيها لاستخراج الرخصة.