بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022، يرتفع معدلات بحث الناجحين منهم عن موقع تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2022، حتى يمكنهم من التقديم لمرحلة التعليم الجامعي تمهيدًا لخروجهم لسوق العمل، وقد أتاحت وزارة التعليم العالي موقع مخصص لتنسيق مراحل الثانوية المختلفة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موقع تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2022 وخطوات التسجيل، وذلك في السطور التالية:

موقع تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

ويمكن لطلاب شهادة الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني، والذين لم يكن مجموعهم أقل من الحد الأدنى في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، تسجيل رغباتهم من خلال الدخول على موقع التنسيق من هنــا.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة

وبحسب المعلن من وزارة التعليم العالي، فإنه يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع 205 درجات من جميع الشعب تسجيل رغباتهم حاليًا على موقع التنسيق، وحتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

بعد الدخول على موقع التنسيق، يكون على الطالب أو ولي الأمر اتباع الآتي:

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- تحديد مصدر الشهادة وفي تلك الحالة تكون «مدارس الثانوية العامة».

- إدخال الرقم السري ورقم الجلوس، وإعادة كتابة الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه، ثم الضغط على «الخطوة التالية».

- سيكون أمام الطالب شاشة البيانات الأساسية والتي يقوم بتسجيل رغباته عليها، «تتضمن 75 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل» ثم أدخل رغباتك بالترتيب الذي تراه.

- بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكنك مراجعتها، ثم إرسالها إلى حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمك القومي ثم الضغط على مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.

- اطبع استمارة الرغبات التي أدخلتها.