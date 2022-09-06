آخر موعد لتعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق والكليات المتاحة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن آخر موعد لتعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة، حتى يمكنهم كتابة رغبات التنسيق والالتحاق بالكلية التي يرغبون بها، وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

آخر موعد لتعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان سابق لها، فإن آخر موعد لتعديل رغبات طلاب المرحلة الثالثة يكون قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني غداً الأربعاء، الموافق 7 سبتمبر الجاري.

حفظ رغبات طلاب المرحلة الثالثة وفق آخر تعديل

وقالت الوزارة، إنه يمكن تعديل رغبات المرحلة الثالثة خلال فترة التسجيل المحددة، حيث يمكن التعديل أكثر من مرة ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع الإلكتروني، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن الأماكن الشاغرة الموجودة بتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علمي - رياضة)، حيث يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الكليات الموجودة فى تنسيق المرحلة الثالثة.

الكليات والمعاهد الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

وترصد «الوطن» الكليات والمعاهد الشاغرة لطلاب الثانوية العامة، وهي:

كلية التربية فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء.

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

آداب انتساب موجه العريش.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

تربية رياضية بنات بنى سويف.

تربية رياضية بنات أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

آداب انتساب موجه أسيوط.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

تربية العريش رياضة.

تربية نوعية فنية بور سعيد.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

كليية التربية فنى صناعى الصحافه.

تربية شعبة تربية فنية السويس.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى.

كلية التربية فنى صناعى نجع حمادى بنين.

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

آداب انتساب موجه بني سويف.

تربية رياضية بنين الوادى الجديد.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.

كلية التربية فنى صناعى بور سعيد.

كلية التربية (تعليم ابتدائى) أسوان.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

حقوق انتساب موجه أسوان.

تربية رياضية بنين سوهاج.

تربية مطروح رياضه.

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

حقوق انتساب موجه مدينة السادات.

تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية فنية جنوب الوادى.

تربية رياضية بنات بور سعيد.

تربية أسوان رياضة.

تربية الوادي الجديد رياضة.

تربية دمياط رياضة.

تربية (طفولة) العريش.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

الفني التجارى بدمنهور.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية رياضية بنين مدينة السادات.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف.

تربية (تعليم ابتدائى) الوادي الجديد.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية رياضية بنات الفيوم.

تربية رياضية بنين بني سويف.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

آداب انتساب موجه المنيا.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد.

تربية فنية المنيا.