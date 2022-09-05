تفجير أمام السفارة الروسية في كابل وسقوط قتلى وجرحى

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب ثمانية في تفجير أمام السفارة الروسية في كابل، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وبحسب مصادر في مستشفى الاستقلال القريب من السفارة، نُقل 10 قتلى وعدد من الجرحى إلى المنشأة الطبية، وذلك عقب تفجير أمام السفارة الروسية في كابل الذي وقع الساعة 11 صباح اليوم الاثنين.

تفجير أمام السفارة الروسية في كابل

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، بمقتل أو إصابة ما بين 15 و20 شخصًا إثر تفجير أمام السفارة الروسية في كابل، ووقع الانفجار خارج بوابات السفارة، إذ كان الأفغان ينتظرون تأشيرات دخول، بحسب التقارير، وقتل اثنان من موظفي السفارة وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

ووفقًا لوكالة «نوفوستي»، فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي إلى الأشخاص الذين ينتظرون في الخارج ليطلبوا أسماء المرشحين لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة، ولم تؤكد حركة طالبان على الفور الانفجار ولم تذكر أي عدد من الضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

ويشار إلى أنّه في الشهر الماضي ، تم الإبلاغ عن عدد من الانفجارات في العاصمة كابل، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.

عام على حكم طالبان

وتأتي سلسلة التفجيرات التي هزت مناطق ومدن عديدة في أفغانستان في أعقاب عام واحد من حكم جماعة طالبان للبلاد، وشهدت أفغانستان العديد من الانفجارات في الآونة الأخيرة، ومؤخرا تبنت جماعة داعش الإرهابية عملية تفجير أحد مساجد مدينة هرات، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 40 آخرين، وكان من ضمن الضحايا أحد رجال الدين المقربين من جماعة طالبان.