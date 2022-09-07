درجة الحرارة اليوم الأربعاء بمحافظة سوهاج.. حار نهارا معتدل ليلا

تستمر درجات الحرارة في الاعتدال نسبيًا على محافظة سوهاج، ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تسجل درجة الحرارة الكبرى اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج 35 درجة مئوية، والصغرى 24، ويكون الطقس حار نهارًا وفي ساعات الظهيرة، ومعتدل ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، ودرجات الحرارة المحسوسة في فترة الظهيرة 37.

احتمال نشوب رياح مثيرة للأتربة

ومن المحتمل نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من اليوم، مع ارتفاع درجة الرطوبة لتسجل 25 درجة؛ مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة لدرجتين خاصة في أماكن الظل.

نصائح "الحماية المدنية" بفترة الظهيرة

وتنصح وحدة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، المواطنين بعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات المغلقة فترة الظهيرة أسفل أشعة الشمس المباشرة، مع ترك جزء غير مغلق من زجاج نوافذ السيارات فيما يعرف بـ"التنسيم"، فضلًا عن تجنب ركن السيارات أسفل أشعة الشمس المباشرة خاصة بالظهير الصحراوي لمحافظة سوهاج.