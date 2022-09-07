درجات الحرارة في أسوان اليوم الأربعاء 7-9-2022.. تصل إلى 40

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس المتوقعة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 7-9-2022، إذ يسود البلاد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مشمسًا وحارًا نهارًا في محافظة أسوان.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يسود اليوم الأربعاء في أسوان، طقس حار مشمس نهاراً وتصل فيه درجة الحرارة في أسوان خاصة في فترة الظهيرة وما بعدها إلى 40 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى في بعض ساعات الليل 26 درجة، وتصل درجة الرطوبة إلى 21%.

درجات الحرارة خلال الأسبوع

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أيضاً، أن يكون الطقس خلال الأسبوع، حارًا في أسوان، وبياناته كالتالي:

الأربعاء: العظمى 40 والصغرى 26.

الخميس: العظمى 39 والصغرى 26.

الجمعة: العظمى 41 والصغرى 27.

السبت : العظمى 42 والصغرى 27.

الأحد: العظمى 43 والصغرى 27.

الاثنين: العظمى 43 والصغرى 27.

الثلاثاء: العظمى 42 والصغرى 27.

حمامات السباحة والجزر النيلية لمواجهة الحر

في الوقت ذاته، يحاول أهالي أسوان مواجهة هذا الجو الحار من خلال السباحة والاستحمام في حمامات السباحة، وكذلك اللجوء للسباحة في المناطق المحيطة بالجزر النيلية في المحافظة الجنوبية.