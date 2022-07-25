درجة الحرارة في سوهاج.. 41 للعظمى وتحذيرات من المواد المساعدة على الاشتعال

موجة شديدة الحرارة تشهدها محاظة سوهاج، منذ أكثر من أسبوعين، فوفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، فإن درجة الحرارة منذ أكثر من أسبوعين تتجاوز الأربعين درجة مئوية نهارا على محافظة سوهاج، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا.

طقس سوهاج اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري بمحافظة سوهاج، 41 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية.

وتستمر درجة الرطوبة بالارتفاع لتصل نسبة الرطوبة اليوم بمحافظة سوهاج وفقا لهيئة الأرصاد المصرية 30%، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

طقس القاهرة الكبرى

وتستمر أيضا اليوم الإثنين الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية حيث تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والسواحل الشمالية 33 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى وجنوب سيناء 39 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

طقس شمال وجنوب الصعيد

ويسجل شمال الصعيد اليوم الإثنين 38 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى ويسجل جنوب الصعيد 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.

وتنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط خاصة مناطق العلمين ومطروح والسلوم مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى متر ونصف إلى مترين.

تحذيرات الحماية المدنية بسوهاج

ومع ارتفاع الحرارة بمحافظة سوهاج، فقد حذرت هيئة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج المواطنيين من ترك مواد تساعد على الاشتعال داخل السيارات مع عدم غلق نوافذ السيارات تماما.