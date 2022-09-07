كوثر يونس بندوة «المرأة والسينما» بمهرجان فينيسيا: المخرجات بحاجة للدعم

ألقت المخرجة المصرية الشابة كوثر يونس كلمة في ندوة المرأة والسينما ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهي الندوة التي اختار لها المهرجان 6 مخرجات من حول العالم كله للحديث عن المرأة والسينما.

كلمة كوثر يونس في مهرجان فينيسيا

وعبرت المخرجة كوثر يونس في كلمتها، عن تعجبها من محاولة البعض لتصنيف السينما لسينما مرأة وسينما رجل، مضيفة أنه «بما أنَّه تصنيف موجود بالفعل فيجب مناقشته».

وتابعت: «المخرجة من حقها تقديم أفلامها وأفكارها مثل الرجل تمامًا لكن توجد ظاهرة ملحوظة تؤكّد أن المخرجة في الوطن العربي تصنع أول أفلامها ثم تواجه صعوبات في إيجاد إنتاج لأفلامها التالية عكس الرجال».

واستكملت: «كشفت هذه الظاهرة عن حاجة المرأة للدعم كي تستمر خصوصًا أنها من تنجب وترعى الأسرة بجوار عملها»، مشيرة إلى أنَّ ذلك كان أحد أسباب خروج رابطة «راويات» للنور، والتي تدعم المخرجات في المنطقة العربية كشبكة تهدف لخلق حالة من التكاتف بين المخرجات العربيات.

وردًا على سؤال حول قدرة المخرجات العربيات على الصمود، قالت كوثر يونس إنَّ «المخرجة عليها أن تفكر كإنسان بعيدًا عن التفكير كرجل وامرأة والبحث عن وسيلة لتقديم السينما التي تحبها».

وتشارك كوثر يونس بفيلمها الروائي القصير «صاحبتي»، الذي يعد أول فيلم مصري يشارك في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة في مهرجان فينيسيا.

تفاصيل فيلم صاحبتي

وسيكون أول عروض فيلم صاحبتي يوم الجمعة المقبل الموافق 6 سبتمبر الجاري، الذي سيشهد عرض الفيلم 3 مرات، كما سيتمّ عرض الفيلم مرة رابعة يوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري.

فيلم «صاحبتي» أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج هما "يوكو وياسمينا"، وهو فيلم روائي قصير والثاني وثائقى بعنوان "هدية من الماضى" وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من ٦ أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التى تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا فى إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.."صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته ١٧ دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي، وهو إنتاج وتمويل كوثر يونس. ويوجد معها كمنتج منتج المشارك محمد العمدة الذى شارك من قبل فى إنتاج فيلم "ستموت فى العشرين" الحائز على أسد المستقبل لأفضل فيلم أول لمخرجه أمجد أبو العلاء فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولي.